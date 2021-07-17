شكرا لقرائتكم خبر عن 1455 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت كوريا الجنوبية 1455 إصابة جديدة بكوفيد19- اليوم السبت، من بينها 1404 إصابات محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 176 ألفا و500 إصابة، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وكانت كوريا الجنوية قد سجلت أمس 1536 إصابة جديدة، أقل قليلا من الرقم القياسي البالغ 1615 إصابة المسجل يوم الأربعاء الماضي.

وتسجل كوريا الجنوبية أكثر من ألف إصابة منذ 7 تموز/يوليو الجاري، فيما سجلت كوريا الجنوبية أربع وفيات جديدة بكوفيد19- لترتفع حصيلة الوفيات إلى 2055 وفاة.

وتدرس السلطات فرض قواعد أكثر صرامة للتباعد الاجتماعي خارج العاصمة سول، في ظل تصاعد الاصابات في مختلف أنحاء البلاد، وزيادة المخاوف بشأن السلالة "دلتا" المتحورة من الفيروس.