محافظ الوادي الجديد: تشغيل بنك الدم بمركز الداخلة "تجريبيًا" والافتتاح عقب العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - الخارجة- (أ ش أ):

قال محافظ الوادي الجديدمحمد الزملوط إنه تم تشغيل بنك الدم بمركز الداخلة "تجريبيا"، وتم استقبال المواطنين تحت إشراف فريق طبي من وزارة الصحة والسكان؛ استعدادًا للافتتاح عقب عيد الأضحى المبارك.

جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تجهيز بنك الدم بتكلفة مليوني جنيه، وتدريب وتأهيل الأطقم الطبية على الأجهزة ونظم العمل؛ لتوفير خدمات نقل وتخزين الدم وتيسير الخدمات الصحية للمرضى بالمركز.

وتشهد محافظة الوادي الجديد طفرة كبيرة في تطوير مكونات المنظومة الصحية، من حيث المنشات وتزويد المستشفيات والوحدات الصحية بأحدث الأجهزة الطبية.