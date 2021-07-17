شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. الأمم المتحدة تكشف جرائم الاحتلال في هدم ومصادرة الممتلكات الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت الأمم المتحدة مجددا، إسرائيل، إلى وقف هدم ومصادرة الممتلكات الفلسطينية، والتقيّد بالتزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الإنساني الدولي.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فقد 84 فلسطينيا منازلهم عندما صادرت القوات الإسرائيلية 49 مبنىً على الأقل في تجمع راس تين الرعوي في محافظة رام الله.

ووفقا لتقرير موجز بالمستجدات، أفادت (أوتشا) بأن المباني المستهدفة شملت حظائر ومواش ومعدات لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، إضافةً إلى مصادرة خزانات مياه وجرارات زراعية وعلف للمواشي، فيما أفادت التقارير بأن أضرارا جسيمة لحقت ببعضها خلال هذه العملية، وخلال هذا الحادث، منعت السلطات الإسرائيلية المنظمات الإنسانية والصحفيين من الوصول إلى المنطقة.

وبحسب (أوتشا)، حتى الآن من عام 2021 م هدمت السلطات الإسرائيلية ما لا يقل عن 474 مبنى من المباني التي يملكها الفلسطينيون، بما فيها 150 مبنى موّله المانحون، أو صادرتها أو أجبرت أصحابها على هدمها، مما أدى إلى تهجير 656 شخصا، من بينهم نحو 359 طفلا في مختلف أنحاء الضفة الغربية، وذلك يمثل زيادة قدرها 32 % في عدد المباني المستهدفة وزيادة تقارب 145 % في استهداف المباني الممولة من المانحين، وارتفاعا يربو على 70 % في عدد السكان المهجّرين بالمقارنة مع الفترة الموازية لها من عام 2020.