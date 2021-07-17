شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا.. 77 حالة جديدة و6 وفيات في مصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء الجمعة، أنه تم تسجيل 77 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلا عن 6 حالات وفاة جديدة.

وبهذه الحصيلة اليومية، يرتفع إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الجمعة إلى 283567، كما ترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 16431 حالة وفاة.

كما أعلنت الوزارة، عن خروج 799 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 222315 شخصا.