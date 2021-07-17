"التضليل".. بايدن على خطى ترامب وفيسبوك يرد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصاعدت حدّة اللهجة بين البيت الأبيض وفيسبوك بسبب التضليل المتعلّق باللقاحات، إذ اعتبر جو بايدن أنّ معلومات وسائل التواصل الاجتماعي بشأن كورونا "مضلّلة".

وقال بايدن، ردّاً على سؤال حول الرسالة التي يُوجّهها إلى شبكات مثل فيسبوك "إنّهم يقتلون الناس. الجائحة الوحيدة التي لدينا، تطال أشخاصاً لم يتلقّوا التطعيم. إنّهم يقتلون الناس".



ويسير بايدن باتهامه لوسائل التواصل الاجتماعي بـ"التضليل"، على خطى الرئيس السابق دونالد ترامب الذي خاض معارك طاحنة مع فيسبوك وتويتر.

على الجانب الأخر رفض فيسبوك انتقادات بايدن، ولم يتأخّر ردّ مجموعة مارك زاكربرغ التي قالت بيان لاذع إنّ "الوقائع تُظهر أنّ فيسبوك يساعد في إنقاذ الأرواح. نقطة، انتهى". وشدّدت على أنّ "الاتّهامات غير المدعومة بحقائق لن تُشتّت تركيزنا".

وأشارت المجموعة إلى أنّ "أكثر من ملياري شخص شاهدوا عبر فيسبوك معلومات موثوقة حول كوفيد-19 واللقاحات، أي أكثر من أيّ مكان آخر على الإنترنت"، مضيفة "لقد استخدم أكثر من 3,3 ملايين أميركي أداتنا لمعرفة مكان وسبل الحصول على التطعيم".

وفي وقت تؤدّي متحوّرة دلتا إلى ارتفاع في عدد الإصابات، شدّد البيت الأبيض القلِق من تعثّر حملة التطعيم لهجته حيال مجموعات التكنولوجيا الكبرى، مطالباً إيّاها بأن تبذل جهداً إضافيّاً لمكافحة المعلومات المضلّلة.

من جانبه قال كبير الأطبّاء في الولايات المتحدة فيفيك مورثي الجمعة إنّ المعلومات المضللة "تُزهق أرواحا".

وأضاف "مجموعات التكنولوجيا سمحت للمعلومات المضلّلة بأن تلوّث بيئتنا"، مطالباً إيّاها بأن تعمل في سرعة وثبات ضدّ من يروّجون لمعلومات مضلّلة.

وقالت روشيل وولينسكي مديرة مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها، وهي وكالة الصحة العامة الفدرالية الرئيسية في الولايات المتحدة، خلال مؤتمر صحفي الجمعة، إنّ "الرسالة التي تصل إلينا واضحة: بدأنا نشهد جائحة غير الملقّحين".

وسجّلت الولايات المتحدة خلال الأيّام السبعة الماضية، ما معدّله 27800 إصابة جديدة يوميّاً (بزيادة 64% عن الأسبوع الذي سبق)، و2890 حالة تتطلّب الدخول إلى المستشفى.