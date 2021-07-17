عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تقتل الناس.. رسالة من بايدن إلى فيسبوك بشأن كورونا

السبت 17 يوليه 2021

الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إن مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك "تقتل الناس"، وذلك بعد أن واصل البيت الأبيض انتقاد الشركة لسماحها بنشر معلومات مضللة عن لقاحات فيروس كورونا على منصتها.



وقال بايدن للصحفيين لدى سؤاله عن المعلومات المضللة وما هي رسالته لمواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك: "إنها تقتل الناس. انظروا، الجائحة موجودة فحسب بين من لم يتلقوا اللقاحات. وهي تقتل الناس".

وفي وقت سابق من الجمعة، انتقدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي الشركة أيضا.

وقالت في إيجاز بالبيت الأبيض "من الواضح أن هناك إجراءات اتخذوها. إنها شركة قطاع خاص. هناك إجراءات إضافية بإمكانهم اتخاذها. من الواضح أن هناك الكثير مما يمكن عمله".