بسبب عدم تلقي اللقاح.. زيادة معدلات نقل الأمريكيين المصابين بكورونا للمستشفيات

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ/ت ك أ):

سجلت الولايات المتحدة معدلات متزايدة من النقل إلى المستشفيات لتلقي العلاج من فيروس بكوفيد-19 والوفيات الناجمة عن المرض، مما يضع الأشخاص الذين لم يتلقوا التطعيم في خطر.

وحذرت روشيل والينسكي مديرة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها يوم الجمعة من أن الأيام السبعة الماضية، شهدت تزايد معدلات النقل إلى المستشفيات لتلقي العلاج من فيروس بكوفيد-19 في الولايات المتحدة بنسبة 36 % كما زادت الوفيات الناجمة عن المرض بنسبة 26 % . وتصل نسبة الأمريكيين الذين لم يتلقوا التطعيم إلى 97 % من الأشخاص الذي تم نقلهم إلى المستشفيات.

وقالت والينسكي للصحفيين "هناك رسالة واضحة نتلقاها: هذا وباء من لم يتلقى التطعيم". كما دعا مسؤولو الصحة المواطنين الأمريكيين إلى التوجه للحصول على اللقاح.

ويتمتع الأشخاص الذين تلقوا التطيعم بالكامل سواء بتلقي جرعتين من لقاح فايزر أو موديرنا أو جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون بالحماية من الأمراض الخطيرة ومن الاضطرار إلى النقل إلى المستشقيات وكذلك من الوفاة.

وتلقى أكثر من 59 % من الأمريكيين البالغين جرعتي اللقاح ضد كوفيد-19، ولكن في بعض المناطق مثل الجنوب الريفي، تلقى عدد أقل كثيرا من المواطنين اللقاح.​