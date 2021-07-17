الكويت: 19 حالة وفاة واصابة 1263 بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الكويتية يوم الجمعة تسجيل 1263 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 383347 حالة، في حين تم تسجيل 19 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا ليصل اجمالي الوفيات إلى 2193 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

وأوضح ان عدد الحالات في العناية المركزة 333 حالة تتلقى الرعاية الصحية.

وعن حالات الشفاء، قال السند إنه تم تسجيل 1599 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعةالماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 363992 حالة.​