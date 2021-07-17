حشد رسمي وشعبي ليبي لإجراء الانتخابات في موعدها

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

تحشد السلطات الرسمية والشعبية في ليبيا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المقرر 24 ديسمبر المقبل، وضرورة مغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة كافة، دون استثناء تنفيذاً لمخرجات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» ومقررات مؤتمر «برلين 2».

وأكد القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر أن هدف القوات المسلحة والبرلمان تحقيق الوحدة الوطنية والمحافظة على السيادة الليبية ودعم المصالحة الوطنية، مشيراً إلى أن الجيش يدعم الجهود المبذولة في إجراء الانتخابات.

وطالب حفتر خلال لقاء مع عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي وعدد من أعضاء مجلس النواب، بعثة الأمم المتحدة بتقديم الدعم لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل، من أجل العبور بليبيا إلى مرحلة الاستقرار برؤية واحدة موحدة بهدف حماية ليبيا ووحدة أراضيها.

بدوره، شدد رئيس البرلمان على أن المرحلة القادمة صعبة وتعتبر من أهم المراحل، لافتاً إلى أنه ليس ضد حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي، مشيراً إلى أنه لن يتم التنازل عن حقوق الأقاليم الليبية خاصة للقوات المسلحة الليبية وضرورة إجراء الانتخابات في موعدها 24 ديسمبر المقبل.

وأشار صالح إلى تعرض البلاد خلال الفترة السابقة لظروف صعبة جداً ومؤامرات داخلية وخارجية، مضيفاً أن «النواب يصرون على وجود ميزانية خاصة للجيش باعتباره قوة الوطن، ولا توجد دولة من دون ميزانية، لكن ليس كل ما يطلب يطاع».

وقال عضو مجلس النواب الليبي علي السعيدي في تصريحات لـ«الاتحاد» إن الميزانية العامة التي تقدم بها رئيس الحكومة منذ اليوم الأول، جلس أعضاء البرلمان مع وزراء الحكومة وتحدثوا مراراً حول بند التنمية «20 مليار دينار ليبي» وبند الطوارئ «4 مليارات دينار ليبي»، مشيراً إلى وجود تحفظ لعدم تبويب بند الميزانية في مشروع الميزانية المقدم من الحكومة.

وأشار السعيدي إلى أن البرلمان سيعتمد أي أموال حال حدوث أي طارئ في البلاد لكنه يرفض تخصيص 4 مليارات دينار ليبي للحكومة في الوقت الحالي، محذراً من أن تكون الميزانية للحرب ما لم تخصص الأموال للجهات التي تحتاجها لتخصيص الأموال لها.

بدوره، أكد النائب الثاني لرئيس البرلمان الليبي أحميد حومة أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 ديسمبر المقبل، مشيراً إلى أن الوضع الحالي غير مطمئن في البلاد، منتقداً عدم زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أو رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى مدن الجنوب الليبي، ومعرباً عن دهشته من عدم مطالبة الدبيبة للقوات التركية الموجودة في الأراضي الليبية بالخروج وتحدثه فقط عن خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب فقط.

بدورها، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن عقد اجتماع افتراضي للجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، مؤكدةً أنه تم تشكيل لجنة التوافقات بهدف تسوية الخلافات بين أعضاء الملتقى حول القضايا العالقة وبناء مسودة توفيقية للقاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة.