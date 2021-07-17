حجاج بيت الله الحرام يبدؤون اليوم طواف القدوم

ابوظبي - سيف اليزيد - مكة المكرمة (الاتحاد، وكالات)

تستقبل مكة المكرمة صباح اليوم السبت، طلائع حجاج بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج هذا العام، حيث يتم استقبال ضيوف الرحمن عبر 4 مراكز: «النوارية، والزايدي، والشرائع، والهدا»، وذلك قبل توجه الحجاج إلى المسجد الحرام لأداء طواف القدوم وذلك وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية عالية التنفيذ للحد من انتشار فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يتم تفويج الحجاج في مرحلة طواف القدوم، عبر خدمة النقل الترددي من مراكز التجمع إلى الحرم المكي، بحيث يتم تفويج 6 آلاف حاج كل ثلاث ساعات، وتبدأ المرحلة الأولى اليوم السابع من ذي الحجة في تمام الساعة 6:00 صباحاً، وتستمر إلى يوم 8 ذي الحجة الساعة 9:00 صباحاً.

وبعد الانتهاء من طواف القدوم، يغادر جميع الحجاج المسجد الحرام، والانطلاق بالحافلات من محطة «باب علي» وصولاً إلى ساحة جسر الجمرات، وعبر النقل بنظام الرحلات الترددية، بما لا يقل عن 200 حافلة وبمتوسط 2000 حاج لكل 3 ساعات، ليتم وصولهم إلى الساحة، وبحسب ألوان النطاقات المخصصة لمشعر منى، ليتمكن الحاج من الوصول إلى مقر سكنه بمنى عبر مسارات مخصصة لكل لون.

وأطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حزمة إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا بين قاصدي بيت الله الحرام، وعمدت لتشغيل جميع طاقاتها البشرية وإمكاناتها المادية والتقنية والبحث عن حلول جذرية تسهم بفعالية في منع انتشار فيروس كورونا، كما بذلت الوكالات والإدارات التابعة لها جهودها لإتمام الكثير من الأعمال الخدمية التي ساعدت في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية منذ بداية ظهور الفيروس عبر منظومة من الخدمات الميدانية التي تسهم في تيسير أداء قاصدي المسجد الحرام للنسك والعبادات عبر خلية من الإدارات الخدمية التي يتوزع موظفوها في جنبات المسجد الحرام وساحاته ومرافق الرئاسة.

وأوضح مساعد مدير الشؤون الخدمية بالمسجد الحرام فهد الجعيد أن الرئاسة في بداية الجائحة جندت كافة إمكاناتها التقنية والبشرية لغسل الأرضيات الخالية من السجاد 4 مرات يومياً لضمان سلامة قاصديه، ويتم رفع 13500 سجادة يومياً من الأماكن المخصصة للصلاة، وغسل الأماكن وتعقيمها، وكثفت أعمال الإجراءات الصحية الاحترازية على المشايات البلاستيكية في المسجد الحرام، لضمان سلامتها ونظافتها، واستخدمت العمال وعشرات الآليات وأجهزة التعقيم خلال وردياتهم التي تغطي 24 ساعة، حيث إن عمليات التطهير يستخدم فيها 60 ألف لتر من المطهرات يومياً، ويتم استخدام أكثر 1200 لتر من المعطرات، فيما يستخدم 900 لتر معقم أيادٍ يومياً بمعدل 300 لتر لكل وردية، تعبأ في 300 جهاز معقم آلي للأيادي، وتستخدم نحو 3500 لتر من المعقمات يومياً للأسطح والسجاد، بالإضافة إلى أعمال تنقية هواء التكييف داخل بيت الله الحرام التي بلغت 9 مرات يومياً، وتعقيمه بالأشعة فوق البنفسجية قبل إخراجه من فتحات التكييف، من خلال أجهزة خاصة تساعد في تنقية الهواء بنسبة 100 في المئة.