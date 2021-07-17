محمد الفلاح - إحباط تسلل حوثي نحو تحصينات القوات المشتركة في حيس

السبت 17 يوليه 2021

أحبطت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، الجمعة، تحركات لميليشيا الحوثي في مديرية حيس، جنوبي الحديدة، ضمن خروقاتها المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تشرف عليه بعثة أممية.



وذكر الإعلام العسكري للقوات المشتركة أنه تم توجيه ضربات مباشرة بعد رصد دقيق لتحركات حوثية قرب خطوط التماس بحيس.

وأوضح أن الميليشيات الحوثية دفعت بالعديد من عناصرها إلى قرب تحصينات القوات المشتركة في مديرية حيس وحاولت التسلل إليها.

وبحسب الإعلام العسكري، فإن ضربات القوات المشتركة أسفرت عن تدمير آليات حوثية ومصرع وإصابة العديد من العناصر الحوثية.

إلى ذلك، رصدت القوات المشتركة، خلال الساعات الماضية، تحليق طائرات استطلاع مسيرة لميليشيا الحوثي في سماء مديرية حيس.

وأفاد الإعلام العسكري بأن ميليشيات الحوثي أطلقت ثلاث طائرات استطلاع فوق مناطق متفرقة من مديرية حيس، ضمن خروقاتها للهدنة الأممية.

كما أشار إلى أن ميليشيات الحوثي تواصل إرسال طائراتها الاستطلاعية التجسسية فوق مناطق متفرقة من الحديدة، في إطار تصعيد عملياتها العسكرية وخروقاتها المتكررة للهدنة الأممية.