كورونا يحرم فئة من الحج للعام الثاني على التوالي

واشترطت السلطات هذا العام أن تتراوح أعمار الحجاج بين 18 و65 عاما، وألا يكون المتقدمون بطلب أداء المناسك من أصحاب الأمراض المزمنة، ما أثار قلق الراغبين في أداء الحج من كبار السن الذين قضوا سنوات في ادخار المال لأداء الفريضة.



وشارك نحو 10 آلاف مقيم في مناسك العام الماضي مقارنة بنحو 2.5 مليون مسلم في 2019، فيما يشارك 60 ألفا من سكان المملكة الملقحين ضد كورونا في موسم الحج لهذا العام.

