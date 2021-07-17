انت الان تتابع خبر كورونا يحرم فئة من الحج للعام الثاني على التوالي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت السعودية السماح لعدد محدود من سكانها بأداء الحج للعام الثاني على التوالي ضمن إجراءات كبح جائحة كورونا، لتتبدد بذلك أحلام الكثيرين وفي مقدمتهم المسنون في الحج لهذه السنة.
واشترطت السلطات هذا العام أن تتراوح أعمار الحجاج بين 18 و65 عاما، وألا يكون المتقدمون بطلب أداء المناسك من أصحاب الأمراض المزمنة، ما أثار قلق الراغبين في أداء الحج من كبار السن الذين قضوا سنوات في ادخار المال لأداء الفريضة.
وشارك نحو 10 آلاف مقيم في مناسك العام الماضي مقارنة بنحو 2.5 مليون مسلم في 2019، فيما يشارك 60 ألفا من سكان المملكة الملقحين ضد كورونا في موسم الحج لهذا العام.
وشارك نحو 10 آلاف مقيم في مناسك العام الماضي مقارنة بنحو 2.5 مليون مسلم في 2019، فيما يشارك 60 ألفا من سكان المملكة الملقحين ضد كورونا في موسم الحج لهذا العام.