تركيا.. ارتفاع معدل البطالة إلى 13.2 %

محمد الفلاح - الجمعة 16 يوليه 2021

أكد معهد الإحصاء التركي، أن معدل البطالة لشهر مايو الماضي بلغ 13.2 %، ليصبح عدد العاطلين عن العمل في تركيا 4 ملايين و237 ألف مواطن.

وانخفض معدل التشغيل في البلاد بنسبة 0.4 %، ليبلغ متوسط التشغيل 43.8 % في البلاد، بنحو 27 مليونًا و844 ألف عامل، وفقًا لموقع «جمهورييت» التركي.

كما ارتفع معدل البطالة الموسمية لشهر مايو 2021 ليبلغ 27.2 %، وكانت نسبة البطالة الموسمية للشهر الذي يسبقه 21.7 %، كما انخفضت القوة العاملة بمقدار 481 ألف شخص مقارنة بالشهر الذي يسبقه، ليصبح 32 مليونًا و81 ألف مواطن.