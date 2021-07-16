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تركيا.. ارتفاع معدل البطالة إلى 13.2 %

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محمد الفلاح - الجمعة 16 يوليه 2021

أكد معهد الإحصاء التركي، أن معدل البطالة لشهر مايو الماضي بلغ 13.2 %، ليصبح عدد العاطلين عن العمل في تركيا 4 ملايين و237 ألف مواطن.

 

وانخفض معدل التشغيل في البلاد بنسبة 0.4 %، ليبلغ متوسط التشغيل 43.8 % في البلاد، بنحو 27 مليونًا و844 ألف عامل، وفقًا لموقع «جمهورييت» التركي.

 

 

كما ارتفع معدل البطالة الموسمية لشهر مايو 2021 ليبلغ 27.2 %، وكانت نسبة البطالة الموسمية للشهر الذي يسبقه 21.7 %، كما انخفضت القوة العاملة بمقدار 481 ألف شخص مقارنة بالشهر الذي يسبقه، ليصبح 32 مليونًا و81 ألف مواطن.  

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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