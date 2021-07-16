انت الان تتابع خبر الكشف عن رد فعل لاعبي ريال مدريد تجاه تسريبات بيريز‎ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكانت صحيفة ”الكونفيدينسيال“ قد نشرت تسريبات لبيريز، وجه فيها انتقادات لاذعة لكريستيانو رونالدو، وراؤول غونزاليس، وإيكر كاسياس، وجوزيه مورينيو، ولويس فيغو، في حين أشاد بزين الدين زيدان.وقال سيرجيو فالنتين في تغريدة له عبر صفحته الشخصية على موقع ”تويتر“:“علمت من داخل غرفة خلع الملابس، ومن العديد من لاعبي كرة القدم، ردة فعل لاعبي الريال تجاه التسريبات“.

وأضاف:“لا يعير لاعبو ريال مدريد أي أهمية لتسجيلات فلورنتينو بيريز، علاوة على ذلك، يقولون إن كل شخص لديه أيام كهذه“.

وكانت صحيفة ”الكونفيدينسيال“ الإسبانية، قد سربت تسجيلات لبيريز انتقد فيها العديد من اللاعبين السابقين ومدربين سابقين في ريال مدريد؛ ما دفع رئيس النادي الملكي لإعلان مقاضاة خوسيه أنطونيو أبيلان والصحيفة؛ ”دفاعًا عن الشرف، والخصوصية، والصورة الذاتية“ التي تأثرت إثر هذه التسجيلات.



وظهرت الدفعة الأخيرة من التسجيلات للنور، يوم الخميس 15 يوليو/تموز، حيث اتهم بيريز بعض وسائل الإعلام، وفي الأيام السابقة، كان إيكر كاسياس، وراؤول غونزاليس، وكريستيانو رونالدو، وجوزيه مورينيو، وفيسنتي ديل بوسكي، ”أبطال“ التسريبات السابقة.

وكان كارلوس بوستيلو، الصحفي في ”أوندا سيرو“ قد كشف أن أنطونيو أبيلان، الذي سجل التسريبات، كان سيبتز بيريز، وطلب 10 ملايين يورو مقابل حذف التسريبات.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، إن أنطونيو أبيلان طلب هذا المبلغ بشكل أكثر تحديدًا من إدواردو فرنانديز دي بلاس نائب رئيس ريال مدريد.

وأضاف بوستيلو، أن”الاجتماع الذي تم فيه هذا العرض جرى في مطعم كومبارو في مدريد، ولم يقبل ريال مدريد الابتزاز العام 2011“.

