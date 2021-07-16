جوتيريس يطلب زيادة قوات "مينوسما" في مالي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكر تقرير اطلعت عليه رويترز أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس طلب تفويضا بإرسال قوات إضافية في إطار بعثة حفظ السلام بمالي.

وستضيف الزيادة المقترحة 2069 جنديا وشرطيا، مما سيرفع قوام البعثة المعروفة اختصارا باسم (مينوسما) إلى 17278 جنديا لتصبح في أكبر عدد لها منذ تشكيلها في 2013.



وقدم جوتيريس المقترح في تقرير لأعضاء مجلس الأمن الدولي في 15 يوليو/ تموز الجاري، لكنه لم ينشر بعد.

وقال فيه، إن هناك حاجة لمزيد من الجنود لمواجهة نشاط جماعات إرهابية، الكثير منها على صلة بتنظيمي القاعدة وداعش، ووسعت تلك الجماعات من عملياتها انطلاقا من معاقل في الصحراء شمالا وحتى وسط مالي ودول مجاورة.

وقال جوتيريس "زيادة عدد الجنود الرسميين في مينوسما سيعزز قدرة البعثة على حماية المدنيين في وسط مالي ويفسح مزيدا من المجال لعملية سلام في الشمال".