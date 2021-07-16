ارتياح أمريكي للقاءات "مثمرة" مع فلسطينيين وإسرائيليين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اختتم نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الاسرائيلية-الفلسطينية هادي عمرو سلسلة لقاءات مع فلسطينيين وإسرائيليين.

ووصفت السفارة الأمريكية في إسرائيل اللقاءات بأنها "مثمرة".

وقالت في بيان تلقته ”الخليج 365”: "ينصب التركيز الحالي للولايات المتحدة على تحسين الوضع على الأرض، والعلاقات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وهما أمران مهمان في حد ذاتهما، كما أنهما مهمان أيضًا كوسيلة للتقدم في نهاية المطاف نحو سلامٍ شامل".

وكان "عمرو" بدأ زيارة إلى الأراضي الفلسطينية وإسرائيل يوم الأحد واختتمها اليوم الجمعة.

وقالت السفارة الأمريكية: "اختتم نائب مساعد وزير الخارجية هادي عمرو سلسلة من اللقاءات المثمرة مع مجموعة واسعة من الإسرائيليين والفلسطينيين، خلال زيارته التي استمرت أسبوعًا إلى القدس ورام الله وبيت لحم وتل أبيب".

وأضافت: "استُرشدت زيارته بهدف الولايات المتحدة تعزيز تدابير متساوية من الحرية والأمن والازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين على حدٍ سواء، بطرقٍ ملموسة وقابلة للتحقيق على المدى القريب وما بعده".

وأشارت إلى أنه "نجحت زيارته في دفع هدف تعميق التفاهم مع الإسرائيليين والفلسطينيين في هذا الصدد".

كما لفتت إلى أن "نائب مساعد وزير الخارجية عمرو وجد أنّ اجتماعاته مع ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص كانت مفيدة بشكل خاص لفهم الاحتياجات التفصيلية ووجهات النظر والاقتراحات لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين من خارج الحكومة".

وقالت السفارة الأمريكية: "ركزت تلك المشاركات على أهمية حقوق الإنسان -بما في ذلك حقوق المرأة- وعمل المجتمع المدني، فضلاً عن الحاجة إلى توفير الأمل والفرص والأفق السياسي خاصة للشباب. كما ناقشوا قيمة التنوع والشمول في كل من القطاع الخاص والحوكمة وإيجاد مسار واقعي لسلام شامل طويل الأمد".

وأضافت: "أخذ مساعد وزير الخارجية عمرو هذه الآراء والأفكار بعين الاعتبار خلال اجتماعاته مع المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين والفلسطينيين، حيث ناقش أيضًا قضايا تتراوح ما بين حقوق الإنسان وسيادة القانون والتنمية الاقتصادية والطاقة والمياه والتعاون الإقليمي وأيضاً الحاجة الملحة للإغاثة الإنسانية في غزة".

وهذه أول زيارة لمبعوث أمريكي إلى المنطقة بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.