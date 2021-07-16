جيران أفغانستان "قلقون".. وروسيا تدعو للحوار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ناقش وزراء خارجية روسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان، الجمعة، تدهور الأوضاع في أفغانستان.

وأعرب الوزراء، في بيانهم الختامي، الذي انعقد بحضور الرئيس الأفغاني أشرف غني في العاصمة الأوزبكية طشقند، عن "قلقهم الشديد إزاء التصعيد الأخير للعنف".

ودعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى "الحوار في ضوء تصاعد العنف في أفغانستان".

وذكرت وزارة الخارجية في موسكو، في أعقاب اجتماع بين لافروف والرئيس الأفغاني أشرف غني في طشقند، أن "الأمر يتطلب إجراء مفاوضات جوهرية في أقرب وقت ممكن لتحقيق الاستقرار".

وأضافت الوزارة أن "هذا سيتطلب مشاركة كل الجماعات السياسية والعرقية في البلاد، بما في ذلك حركة طالبان".

وحققت حركة طالبان مؤخرا مكاسب كبيرة على الأراضي في جميع أنحاء أفغانستان.

وبشكل ملحوظ، استولت طالبان أيضا على المعابر الحدودية مع طاجيكستان وتركمانستان وإيران وباكستان بعد انسحاب القوات الدولية من البلاد.

كما أعرب لافروف عن قلقه من تنامي نفوذ تنظيم داعش في أفغانستان.