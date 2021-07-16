السعودية تعرب عن تضامنها مع ألمانيا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ إثر تعرضها للفيضانات

أعربت وزارة الخارجية عن تضامن المملكة العربية السعودية مع جمهورية ألمانيا الاتحادية ومملكة بلجيكا ومملكة هولندا ودوقية لوكسمبورغ، إثر تعرض تلك الدول لفيضانات مدمرة اجتاحت بعض المناطق، وخلفت وفيات ومصابين ومفقودين. وعبرت الوزارة عن خالص تعازي ومواساة المملكة لأسر المتوفين، ولحكومات وشعوب تلك الدول المتضررة جراء هذا المصاب الأليم، مع تمنياتها بالنجاة للمفقودين، وبالشفاء العاجل للمصابين.



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