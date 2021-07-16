تفشي كورونا يتسارع في فرنسا

ابوظبي - سيف اليزيد - يستمر تسارع تفشي فيروس كورونا المستجد في فرنسا مع تسجيل زيادة كبيرة في عدد الإصابات اليومية.

وسجلت فرنسا، مرة أخرى، أكثر من عشرة آلاف إصابة يومية بالفيروس بعد أن تسبب الانتشار السريع للسلالة "دلتا" في قفزة في الإصابات الجديدة.

وسجلت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، 10908 إصابات جديدة ليصل إجمالي عدد الحالات منذ ظهور المرض إلى أكثر من 5.84 مليون.

وآخر مرة كانت فيها حصيلة الإصابات الجديدة اليومية أكثر من عشرة آلاف في نهاية مايو الماضي.

وأعلنت الوزارة أيضاً تسجيل 22 وفاة جديدة بمرض كوفيد-19 ليصل الإجمالي إلى 111451.