الجزائر تسجل أكبر عدد إصابات يومية بكورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - سجلت الجزائر، اليوم الجمعة، أكبر عدد يومي لإصابات فيروس كورونا المستجد على الإطلاق منذ اكتشاف أول حالة من الوباء هناك في مارس 2020.

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، في نشرتها اليومية حول الوضع الوبائي، أنها أحصت 1197 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أن "حصيلة 24 ساعة الأخيرة كانت 1197 حالة جديدة و588 حالة شفاء و15 وفاة".

وبلغ العدد الإجمالي للوفيات 3910 وعدد الإصابات 151103، بينما بلغ عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء 104397 شخصا.

وبعد تسجيل أعلى حصيلة إصابات في 24 نوفمبر الماضي وكانت 1133، تناقصت الحالات حتى بلغت أقل من مئة حالة يوميا كما في مارس قبل أن تعاود الارتفاع بشكل متواصل منذ مايو، بحسب الأرقام التي تقدمها وزارة الصحة.

وبدأت حملة تطعيم واسعة منذ أسبوعين في البلاد، شملت المستشفيات والعيادات والفضاءات والساحات العامة والمساجد كل يوم جمعة.

وازداد توافد المقبلين على التطعيم خلال الأيام الماضية تزامنا مع زيادة عدد الإصابات، وأصبحت الطوابير تتشكل أمام مراكز التطعيم.

وتهدف وزارة الصحة إلى "تطعيم 60 بالمئة من السكان" البالغ عددهم 44 مليون نسمة، بحسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية للمكلف بالخلية الوطنية لمتابعة الوباء والإعلام الصحي بوزارة الصحة.