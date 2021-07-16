بريطانيا تسجل أكثر إصابات يومية بكورونا منذ 6 أشهر

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت بريطانيا، اليوم الجمعة، تسجيل أعلى عدد من الإصابات الجديدة في يوم واحد بمرض كوفيد-19 في أكثر من ستة أشهر.

يأتي تسجيل هذا العدد قبل أيام من اعتزام الحكومة تخفيف القيود على المقاهي والمطاعم والأندية التي كانت فرضتها لمكافحة الجائحة.

وأظهرت بيانات رسمية تسجيل 51870 إصابة جديدة بكوفيد-19 مقابل 48553 حالة أمس الخميس بما يشكل أعلى حصيلة يومية منذ 15 يناير الماضي.

وسجلت البلاد 49 وفاة جديدة بالمرض، انخفاضاً من 63 وفاة سجلتها أمس الخميس.

وبلغ إجمالي الوفيات في بريطانيا حتى الآن بالمرض 128642.