وكالة صحية تصدر توقعاً متشائماً بشأن كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، اليوم الجمعة، توقعاً متشائماً بشأن فيروس كورونا المستجد.

ويتوقع المركز زيادة حادة في الإصابات الجديدة بالفيروس في أوروبا جراء انتشار سلالة "دلتا" شديدة العدوى.

يرى المركز، ومقره ستوكهولم، بناء على توقعات لدول المنطقة الاقتصادية الأوروبية، أن عدد الإصابات في المنطقة سوف يرتفع إلى 622,9 إصابة جديدة لكل مئة ألف ساكن في الأسبوع الأول من أغسطس.

تشمل المنطقة الاقتصادية الأوروبية دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين، بالإضافة إلى النرويج وأيسلندا وليختنشتاين.

وكان معدل الإصابة الأسبوعي 89,6 الأسبوع الماضي عقب زيادات في الأسبوعين السابقين عليه، بحسب أحدث تقرير أسبوعي لفيروس كورونا الذي يعده المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وبحسب التقرير، من المتوقع حدوث زيادة على نطاق المنطقة الاقتصادية الأوروبية إلى 144,6 إصابة جديدة لكل مئة ألف ساكن بحلول نهاية الأسبوع.

ثم يرتفع بشدة بما يقدر بـ262,2 و420,4 وكذلك 622,9 في الأسابيع التالية.