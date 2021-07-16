التحقيق مع وزير فرنسي حول مزاعم تضارب مصالح

ابوظبي - سيف اليزيد - قال محامون للصحفيين، اليوم الجمعة، إن موكلهم وزير العدل الفرنسي إريك دوبون موريتي يخضع لتحقيق رسمي يتصل بمزاعم تضارب مصالح.

وأضاف المحامون أنهم سيطعنون على الإجراء. وقال المحامي أوليفييه كوزي لقناة (بي.إف.إم) التلفزيونية الفرنسية إنه ليس هناك ما يدعو لاستقالة الوزير لأن من المفترض أنه بريء.

في القانون الفرنسي، يعني التحقيق الرسمي وجود "دليل قوي أو ثابت" ضد المشتبه به.

يمكن توجيه الاتهام لاحقاً إلى الشخص موضع التحقيق إذا ظهرت ضده أدلة أخرى. وخلاف ذلك، يتم حفظ التحقيق.

وخضع دوبون موريتي للاستجواب لساعات أمام محكمة الجمهورية للعدل، وهي محكمة خاصة تنظر الدعاوى ضد الوزراء الموجودين في مناصبهم.

وفي يناير، فتحت المحكمة تحقيقاً بعد أن قدمت منظمة لمكافحة الفساد وثلاثة اتحادات للقضاة بلاغات بشأن تضارب مصالح ضد الوزير.

وقال دوبون موريتي إن الاتحادات تثير مزاعم تضارب المصالح لوقف إصلاحات يجريها.