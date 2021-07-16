بسبب هونغ كونغ.. عقوبات أمريكية على 7 شخصيات صينية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 16 يوليو 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

فرضت الولايات المتحدة اليوم الجمعة عقوبات على سبعة مسؤولين صينيين بسبب “حملة بكين لقمع الديمقراطية” في هونغ كونغ.

وتعد هذه الخطوة الأحدث في جهود واشنطن “لمحاسبة بكين” على ما تصفه بتآكل سيادة القانون في المستعمرة البريطانية السابقة.

من جهة أخرى، سلط تقرير استشاري منفصل عن الأعمال التجارية أصدرته إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الضوء على مخاوف الحكومة الأمريكية بشأن تأثير قانون الأمن القومي في هونغ كونغ على الشركات الدولية.