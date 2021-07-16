شكرا لقرائتكم خبر عن «الإرياني»: المليشيا تتخذ «صافر» مادة للمساومة والابتزاز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن الإعلان الصادر عن مليشيا الحوثي برفض تنفيذ الاتفاق مع الأمم المتحدة بشأن السماح لفريق أممي بالصعود لناقلة النفط صافر وتقييم وضعها الفني وصيانتها، يؤكد استمرارها في المراوغة واختلاق الأكاذيب لإفشال الجهود الدولية لاحتواء الكارثة، واتخاذها الملف مادة للمساومة والابتزاز.

وأضاف "الإرياني" عبر "تويتر": "نحمل مليشيا الحوثي المسئولية الكاملة عن التلاعب بالقنبلة الموقونة صافر، وتجاهل تحذيرات منظمات دولية متخصصة ودراسات بحثية وخبراء من كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية وشيكة جراء تسرب أو غرق أو انفجار الناقلة، والآثار الخطيرة التي ستطال ملايين البشر وستلقي بظلالها لعقود قادمة".

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بممارسة ضغوط حقيقية وفرض عقوبات على قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية لإجبارها على تنفيذ تعهداتها بشأن صافر، وإنقاذ اليمن والدول المطلة والعالم من أكبر كارثة بيئية وشيكة في أحد أهم الممرات الدولية.