دعم عربي أمريكي لانتخابات ليبيا في موعدها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة عدة لقاءات هامة على هامش مشاركته في جلسة مجلس الأمن حول ليبيا التي عقدت الخميس.

والتقى الدبيبة، الجمعة، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الأمين العام في نيويورك، حيث عقدا جلسة محادثات على هامش مشاركتهما في جلسة مجلس الأمن التي عقدت الخميس ١٥ يوليو/تموز حول الوضع في ليبيا.

وصرح مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن الطرفين بحثا، العلاقات بين ليبيا والجامعة العربية كما تم الاتفاق علي قيام الأمين العام بزيارة إلى ليبيا في أقرب الآجال.

وأكد أبوالغيط على دعم الجامعة الكامل لعمل المجلس الرئاسي والحكومة الليبية في قيادة المرحلة الانتقالية الحالية والإعداد للانتخابات المقبلة في ٢٤ ديسمبر المقبل.

موقف عربي موحد

كما التقى الدبيبة اليوم الجمعة بمقر البعثة الليبية بنيويورك مع رؤساء وممثلي البعثات العربية لدى الأمم المتحدة.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية أن بلاده لن تسمح بأن تكون منبرا للاصطفاف وتأليب طرف ضد أخر في ليييا، مشيرًا إلى أن كل الدول العربية لديها مكسب في تحقيق الاستقرار في ليبيا، ويجب أن يكونوا يد عون لليبيا في تحقيق ذلك.

وأشار الدبيبة، بحسب بيان من الحكومة الليبية، إلى أن القضية الليبية فرصة بأن تلتف الدول العربية في موقف إيجابي لتحقيق الاستقرار في بلدهم الثاني.

وأكد سفراء الدول العربية في كلماتهم أن المجموعة العربية في الأمم المتحدة لن تكون ناجحة وقوية إلا بوجود ليبيا دولة مستقرة وقوية من داخل هذه المجموعة.





واشنطن تدعم الانتخابات

كما أعلنت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، أنها التقت رئيس الوزراء الليبي المؤقت الدبيبة، لمناقشة العملية السياسية الليبية.

وأوضحت عبر حسابها على "تويتر" أنها أكدت على أهمية إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر ، كما هو موضح في اتفاق لجنة الحوار السياسي الليبي، وأن الانتخابات هي خطوة أساسية لإنهاء عقد من الصراع في ليبيا.

وفي كلمتها أمام جلسة مجلس الأمن الدولي الأربعاء، شددت المندوبة الأمريكية على ضرورة أن يقود الليبيون العملية الانتخابية في بلادهم دون تدخل أجنبي.

كما طالبت ببذل قصارى الجهد لضمان عدم نجاح المخربين داخل ليبيا وخارجها في تخريب العملية الانتقالية وإخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد بشكل فوري.

وفي السياق ذاته التقى الدبيبة بالأمين العام للأمم المتحدة ووزيري الخارجية الفرنسي والألماني، في لقاءات منفصلة تضمنت التأكيد على إجراء الانتخابات في موعدها وتعزيز السلام والاستقرار في ليبيا، وضرورة الإخراج الفوري للمرتزقة والقوات الأجنبية





انتخابات حرة

كان مجلس الأمن الدولي رحب في بيان صادر الخميس، بمؤتمر برلين الثاني الذي عقد في 23 يونيو/حزيران الماضي، ونتائجه والتزام المشاركين بالعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، بقيادة ليبيا.

ورحب مجلس الأمن بإدراج ليبيا عضوا بلجنة المتابعة الدولية في ليبيا، معربا عن دعمه للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتين لقيادة البلاد حتى الانتخابات الوطنية الرئاسية والبرلمانية المقبلة.

وشدد مجلس الأمن على أهمية حرية ونزاهة انتخابات برلمانية ورئاسية شاملة وذات مصداقية، مشددا على أهمية ترتيبات ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة والشباب.