شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا على أعتاب موجة جديدة لكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تثير الزيادة الكبيرة في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا داخل الولايات المتحدة قلقا شديدا للسلطات في البلاد.

وحذرت روشيل والينسكي، رئيسة مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) اليوم الجمعة، من هذه المخاطر قائلة: "هذا سيصبح وباء لغير الملقحين".

وأضافت أن الولايات المتحدة سجلت خلال الأيام القليلة الماضية 26 ألف إصابة يومية جديدة في المتوسط، ما يعني زيادة بنسبة 70 % تقريبا مقارنة بالأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن عدد الأشخاص الذين يدخلون المستشفى بسبب كوفيد19- سيرتفع كما سيزداد متوسط عدد الوفيات المبلغ عنها أسبوعيا.

وقالت والينسكي: "نشهد تفشي حالات في أجزاء من البلاد ذات معدلات تطعيم منخفضة"، مضيفة أن المناطق التي يتم فيها تطعيم المزيد من الأشخاص بشكل كامل تشهد وضعا أفضل بكثير.

وأوضحت والينسكي قائلة: "قلقنا الأكبر هو أننا سنستمر في رؤية حالات يمكن تحاشي وقوعها ودخول مستشفيات، ووقوع وفيات، للأسف، بين غير الملقحين".