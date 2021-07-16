شكرا لقرائتكم خبر عن «السديس» يوجّه بخدمة إرشاد السائلين بـ11 لغة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجًه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس, بخدمة إرشاد السائلين بإحدى عشرة لغة عن طريق الهاتف المجاني والاتصال المرئي؛ حرصاً على أن تكون الفتوى والخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين في متناول أكبر شريحة ممكنة من المصلين والمعتمرين وضيوف الرحمن.

جاء ذلك بعد ما أطلقت رئاسة الحرمين خدمة الاتصال المرئي عبر روابط تتم قراءتها بالقارئ الإلكتروني QR نشرت داخل المسجد الحرام وساحاته.

وشدد على أهمية بذل المزيد من الجهود ومواكبة التطورات التقنية وتذليلها للارتقاء بالمنظومة المقدمة لخدمة ضيوف بيت الله.