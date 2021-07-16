شكرا لقرائتكم خبر عن 200 قتيلا حصيلة أعمال الشغب بجنوب إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشارت إحصاءات حكومية بجنوب أفريقيا اليوم الجمعة إلى أن 212 شخصًا لقوا حتفهم في أعمال الشغب العنيفة التى اجتاحت مناطق من البلاد ، بينما أصيب عدد أكبر من السكان .

وعلى الرغم من المزيد من الهجمات المتفرقة ، لا سيما في إقليم كوازولو ناتال الساحلي فقد أصبح الوضع الآن تحت السيطرة إلى حد كبير من قبل الجيش وأعيد فتح طرق النقل الرئيسية ، حسبما قال خومبوزو نتشافيني ،

الوزير في مكتب الرئيس اليوم الجمعة.

وقال نتشافيني إن "الوضع في إقليمى كوازولو ناتال وجاوتنج يعود إلى طبيعته تدريجياً ولكن بصورة ثابتة " ، مضيفاً أنه تم القبض على أكثر من 2500 شخص حتى الآن.

بدأت أعمال العنف باحتجاجات على سجن الرئيس السابق جاكوب زوما الذى ينحدر من إقليم كوازولو ناتال.