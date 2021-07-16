جنوب أفريقيا.. نشر 25 ألف جندي لإعادة الأمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن البرلمان في جنوب أفريقيا، أن الرئيس سيريل رامافوسا سمح بنشر 25 ألف جندي للقضاء على عمليات نهب وعنف تسببت في دمار واسع للممتلكات.

وقال مسؤولون في البرلمان في بيان نقلا عن مراسلة من الرئيس، إن نشر هذا العدد سيكون ساريا اعتبارا من 12 يوليو/ تموز وحتى 12 أغسطس/ آب وسيتكلف 615 مليون راند "43 مليون دولار".



وبدأت عمليات النهب والعنف في الانحسار منذ أمس الخميس.

وكان الرئيس اعتبر أن أعمال العنف الدامية التي تهز البلاد "مدبرة وقام أشخاص بالتخطيط لها".

وقالت وزيرة شؤون الرئاسة خومبودزو نتشافيني في مؤتمر صحفي، إن الوضع "يعود بشكل تدريجي إلى طبيعته"، مشيرة إلى عدم الإبلاغ عن حوادث في منطقة جوهانسبرغ، مقابل ما يقرب من 1500 حادثة من مختلف الأنواع في منطقة الزولو (شرق) في آخر أربع وعشرين ساعة.





وأجرى الرئيس رامافوزا زيارة ميدانية لأول مرة منذ بداية الاضطرابات، وقال من مدينة ديربان الساحلية في كوازولو ناتال إنه ستتم ملاحقة المسؤولين عن إثارة العنف.

وأضاف الرئيس "توصّلنا إلى تحديد عددهم، لن نسمح بالفوضى" في البلاد، في وقت تجري الشرطة تحقيقات تطال 12 شخصا بشبهة تدبير أعمال العنف الأخيرة.

وجاءت تصريحات الرئيس غداة إعلان الحكومة على لسان خومبودزو نتشافيني "توقيف أحد هؤلاء الأشخاص وتشديد المراقبة على الـ11 الآخرين"، منددة بـ"تخريب اقتصادي".

وكانت أولى الحوادث قد سجّلت الأسبوع الماضي إثر حبس الرئيس السابق جاكوب زوما الذي حكم عليه بالسجن 15 شهرا لإدانته بتحقير القضاء.

وتخّوف مسؤولون صحيون في جنوب إفريقيا من أن تؤدي التجمّعات الحاشدة التي تشهدها البلاد لنهب محال تجارية إلى طفرة في الإصابات بكوفيد-19، وذلك غداة تحذير مماثل أصدره مسؤولون في منظمة الصحة العالمية.

وتشهد البلاد موجة تفش ثالثة لفيروس كورونا، ومعدّل وفيات مرتفعا بسبب انتشار المتحورة "دلتا" الأسرع تفشيا.

قال رامافوزا إن التدمير "يعيدنا إلى الوراء على صعيد التعافي الاقتصادي"، معتبرا أن هذه الأزمة هي الأسوأ في البلاد منذ انتقالها إلى الديموقراطية بعد إنهاء نظام الفصل العنصري.





وأضاف الرئيس "كان يجب أن نتصرف بشكل أفضل، لكن الأوضاع داهمتنا"، بعد انتقادات طاولت إدارة الحكومة لهذه الأزمة.

وتابع "لكن الأوضاع كان يمكن أن تكون أسوأ بكثير" لو لم تكن قوات الأمن جاهزة للتحرك.

وتعهّد نشر ما يصل إلى 25 ألف جندي قريبا لتدعيم الهدوء الهشّ، أي أكثر بعشرة أضعاف مقارنة بمطلع الأسبوع.

ووفق أحدث حصيلة، تم توقيف أكثر من 2500 شخص إلى الآن.