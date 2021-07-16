لقاء حفتر وعقيلة صالح.. دعم جهود إنجاح انتخابات ديسمبر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي، الجمعة، دعم كل الجهود المبذولة لإنجاح الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وطالب حفتر في كلمته خلال استقباله رئيس وأعضاء مجلس النواب، بمقر القيادة العامة ببنغازي، الجمعة، المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة بتقديم الدعم لهذه الجهود حتى الوصول إلى هذا الاستحقاق الذي يطمح له كل أبناء الشعب الليبي.



وشدد على أن يكون الجميع يداً واحدة من أجل العبور إلى مرحلة الاستقرار ومواجهة كل الاستحقاقات برؤيةٍ موحدة هدفها الأساسي حماية الوطن وسلامة مواطنيه ووحدة أراضيه.





كما التقى حفتر الجمعة، بمقرّ القيادة العامة المستشار عقيلة صالح عيسى رئيس مجلس النواب وعدد من أعضاء المجلس، للتباحث في آخر الأوضاع والمُستجدات السياسية.

وأعرب حفتر عن تقدير القيادة العامة وجنود وضباط القوات المسلحة للمواقف الوطنية لمجلس النواب، التي لا طالما كانت داعمة للثوابت الوطنية وللقيادة العامة للقوات المُسلحة في كل المحافل داخلياً ودولياً.

وشدد على توحد أهداف القيادة العامة للقوات المُسلحة والبرلمان الليبي والمتمثلة في تحقيق الوحدة الوطنية والمحافظة على السيادة الليبية، ودعم جهود المصالحة الوطنية.





وفي وقت سابق، دعت القيادة العامة للجيش الليبي كلا من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية إلى الالتزام بنصوص خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي.

وطالب الناطق باسم القيادة العامة للجيش، اللواء أحمد المسماري، في بيان المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بالالتزام بنصوص خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي كنص أنتج هذه السلطة المؤقتة بما في ذلك إخراج كافة القوات النظامية الأجنبية والمرتزقة دون استثناء، وإجراء انتخابات في موعدها المحددة في ديسمبر/كانون الأول المقبل.