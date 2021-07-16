باكستان تتوقع زيادة كبيرة في عدد اللاجئين الفارين من الحرب في أفغانستان

محمد اسماعيل - القاهرة - طشقند - (أ ش أ):

صرح رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، اليوم الجمعة، بأن السلطات الباكستانية تتوقع زيادة كبيرة في عدد اللاجئين الفارين من أفغانستان مع عدم قدرة إسلام آباد على استيعاب هذا التدفق.

أدلى خان بهذه التصريحات، اليوم خلال المؤتمر الدولي "التضامن الإقليمي في وسط وجنوب آسيا: الفرص والتحديات" الذي عُقِد في طشقند عاصمة أوزبكستان.

وقال خان - حسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" - "تستضيف باكستان ثلاثة ملايين لاجئ أفغاني بالفعل، ومن المرجح أن تصل موجة إضافية كبيرة من اللاجئين"، مضيفًا أن باكستان ليس لديها القدرة الاقتصادية لاستيعاب المزيد.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن باكستان تقف دائمًا ضد الحل العسكري للصراع في أفغانستان.

وتصاعدت أعمال العنف في أفغانستان في الأسابيع الأخيرة؛ حيث كثفت حركة طالبان هجومها منذ أن بدأت القوات الأجنبية في الانسحاب من البلاد.

وحضر المؤتمر الرئيس الأوزبكي شوكت ميرزيوييف، والرئيس الأفغاني أشرف عبدالغني، ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ومنسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.