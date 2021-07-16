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ألمانيا تصنف اليونان وهولندا "منطقتي خطر" بسبب فيروس "كورونا"

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محمد اسماعيل - القاهرة - أثينا - (أ ش أ):
صنف معهد (روبرت كوخ) الألماني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، اليونان وهولندا "منطقتي خطر" للإصابة بفيروس "".
وذكرة صحيفة (كاثمريني) اليونانية أن المعهد الألماني أشار إلى أن اليونان بأكلمها تعد منطقة خطر، مما يعني أن السياح والمواطنين الألمان العائدين يحتاجون إلى تقديم اختبار سلبي لتجنب الحجر الصحي.
كما أدرج المعهد الألماني كل أراضي هولندا كمنطقة خطرة ماعدا مناطق ما وراء البحار في بونير وسينت يوستاتيوس وسابا وأرووبا وكوراكاو.
وأمرت الحكومة اليونانية، الإثنين الماضي، بالتطعيم الإلزامي للعاملين في مجال الرعاية الصحية وموظفي دور رعاية المسنين بعد الارتفاع الحاد في الإصابات الجديدة بكوفيدـ19 في منتصف موسم السياحة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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