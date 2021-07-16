زور إيصالات مصروفات الطلاب الوافدين.. إحالة موظف بجامعة المنصورة للجنايات

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

أحال المستشار علاء السعدني، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، مهندس الكترونيات واتصالات كهربائية بكلية الآداب جامعة المنصورة لمحكمة الجنايات لاشتراكه مع آخرين في تزوير تحويلات بنكية واصطناع أختام تخص الطلبة الوافدين بالجامعة ووضعها بملفاتهم والاستيلاء منهم على أموال عن طريق الاحتيال.

وكشفت التحريات استغلال "حازم. ع" 43 عامًا، مهندس الكترونيات واتصالات كهربائية بكلية الآداب جامعة المنصورة، موقعه الوظيفي لاصطناع إيصالات سداد رسوم الدراسة الخاصة بعدد من الطلاب الوافدين والمنسوب صدورها لبنك قناة السويس، و ايهامهم بقدرته على سداد الرسوم المستحقة عليهم، بالاشتراك مع مجهول يصطنعها له.

باستئذان النيابة جرى ضبط المتهم، وبحوزته مستندات تخص الطلاب وبطاقات هوية وهاتفي محمول.

بمباشرة التحقيقات وسماع أقوال شهود الواقعة، قررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.