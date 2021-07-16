جنوب إفريقيا تنشر 10 آلاف جندي لمواجهة أعمال العنف

مما يذكر أن عددًا من المخازن والمستودعات تعرض للنهب والإحراق حول العاصمة الاقتصادية جوهانسبرغ وفي محافظة كوازولو ناتال بجنوب شرق البلاد، حيث أدت الاضطرابات إلى قطع التوريد وخنق وسائل النقل، مما تسبب في تدمير شحنات الغذاء والوقود والأدوية وغيرها من المواد الضرورية.
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