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جنوب إفريقيا تنشر 10 آلاف جندي لمواجهة أعمال العنف

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أعلنت حكومة جنوب إفريقيا اليوم أنها نشرت عشرة آلاف جندي في جوهانسبورغ، لدعم جهود الشرطة في وقف أعمال العنف والنهب المستمرة منذ أيام. وأفادت مصادر إعلامية محلية بأن هذا الإعلان يأتي، في محاولة لوقف عمليات النهب التي دمرت إمدادات الغذاء والمواد الأساسية الأخرى، وراح ضحيتها 212 شخصا، ووجهت ضربة قاسية لاقتصاد البلاد، احتجاجا على سجن رئيس البلاد السابق جاكوب زوما.

مما يذكر أن عددًا من المخازن والمستودعات تعرض للنهب والإحراق حول العاصمة الاقتصادية جوهانسبرغ وفي محافظة كوازولو ناتال بجنوب شرق البلاد، حيث أدت الاضطرابات إلى قطع التوريد وخنق وسائل النقل، مما تسبب في تدمير شحنات الغذاء والوقود والأدوية وغيرها من المواد الضرورية.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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