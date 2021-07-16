الكاظمي يعلن القبض على قتلة الهاشمي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 16 يوليو 2021 07:22 مساءً - منذ ساعتين

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في تغريدة على حسابه في “تويتر” نجاح السلطات في القبض على قتلة الباحث هشام الهاشمي.

وقال الكاظمي “وعدنا بالقبض على قتلة هشام الهاشمي وأوفينا الوعد، وقبل ذلك وضعنا فرق الموت وقتلة أحمد عبد الصمد أمام العدالة، وقبضت قواتنا على المئات من المجرمين المتورطين بدم الابرياء”.

أضاف، أن “من حق الجميع الانتقاد، لا نعمل للإعلانات الرخيصة ولا نزايد، بل نقوم بواجبنا ما استطعنا لخدمة شعبنا وإحقاق الحق”.