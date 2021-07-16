شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تسجل أعلى إصابات يومية بكورونا منذ يناير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت بريطانيا اليوم الجمعة تسجيل أعلى عدد إصابات جديدة في يوم واحد بكوفيد-19 في أكثر من ستة أشهر قبل أيام من اعتزام الحكومة تخفيف القيود على الحانات والمطاعم والملاهي الليلية التي فرضتها لمكافحة الجائحة.

وأظهرت بيانات رسمية تسجيل 51870 إصابة جديدة بكوفيد-19 مقابل 48553 حالة أمس الخميس بما يشكل أعلى حصيلة يومية منذ 15 يناير .

وسجلت البلاد 49 وفاة جديدة بالمرض خلال 28 يوما من التشخيص بالإصابة به، انخفاضا من 63 وفاة سجلتها أمس الخميس. وبلغ إجمالي الوفيات في بريطانيا حتى الآن بالمرض 128642.