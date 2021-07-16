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قرقاش بذكرى تحرير عدن: أداء جيشنا الباسل وشجاعته ستبقى محفورة بالذاكرة

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أن أداء الجيش الإماراتي الباسل وشجاعته ستبقى محفورة في الذاكرة.

وقال في تغريدة بمناسبة ذكري عملية السهم الذهبي وتحرير عدن: "نستذكر تضحيات قواتنا المسلحة ودورها المشرف ضمن التحالف العربي".

وأضاف: "طلائع التحرير أشرقت في ذلك اليوم، وأداء جيشنا الباسل وشجاعته ستبقى عبارات محفورة في الذاكرة".

واختتم قرقاش قائلا: "رحم الله شهداء الوطن الأبرار وتغمدهم جميعاً بواسع مغفرته، وأسكنهم فسيح جناته".

وسطر شهداء القوات المسلحة الإماراتية بطولات خالدة على امتداد التراب اليمني، من عدن إلى أبين جنوبا، ومن مأرب والمكلا شرقا إلى الحديدة غرب البلاد.

وروت دماء الملازم أول عبدالعزيز الكعبي تراب مديرية خور مكسر في العاصمة المؤقتة عدن يوم 16 يوليو/تموز 2015 (27 رمضان)، ليدونه التاريخ كأول شهداء التحالف العربي في عاصفة الحزم ضد المليشيا الانقلابية والمشروع الإيراني.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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