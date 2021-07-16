شكرا لقرائتكم خبر عن حالة وفاة .."دلتا" تظهر في الفلبين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم تسجيل أولى حالات الإصابة المحلية بسلالة دلتا الشديدة العدوى من فيروس كورونا ، بينها مريض توفى.

وأفادت وكيلة وزارة الصحة الفلبينية ماريا روزاريو فيرجيري في بيان، أنه جرى رصد 16 إصابة جديدة بسلالة دلتا في البلاد وبينها 11 إصابة مصنفة حالات محلية، لذلك ارتفع إجمالي الإصابات بسلالة دلتا في الفلبين إلى 35 منذ رصد أول إصابة واردة في مايو الماضي .

واضافت أن أجمالي الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد -19" وصل بالفلبين إلى مليون و490 ألفا و665 أمس الخميس. أما الوفيات فبلغت 26 ألفا و314 حالة وفاة .