شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا الفيضانات في بلجيكا إلى 23 قتيلا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الأحوال الجوية القاسية والفيضانات في بلجيكا إلى 23 شخصا، بحسب ما نقلته وكالة أنباء بلجا البلجيكية اليوم الجمعة عن حاكم إقليم لياج، الأكثر تضررا.

وقال الحاكم إيرف جامار لقناتي "ار تي إل-تي في أي" و"ار تي بي اف" في تصريحات أوردتها بلجا: "لايزال هناك أشخاص فوق الأسطح بإقليم لياج، دون طعام أو شراب منذ 36 ساعة".

وقال وزير الداخلية البلحيكي أنيليس فيرليندن لقناة "في ار تي" إن هناك حصيلة وفيات مبدئية بلغت 18، مشيرا إلى كثيرين في عداد المفقودين. وأوضح أن المروحيات والطائرات المسيرة سوف تواصل البحث على مدار الساعات المقبلة.