شكرا لقرائتكم خبر عن 44 حالة وفاة و8336 إصابة جديدة بكورونا في العراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفاد تقرير لوزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم الجمعة أنه تم تسجيل 44 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي حالات الوفيات في أنحاء البلاد إلى 17 ألفا و 751حالة وفاة.

وذكر تقرير يومي للوزارة أنه تم تسجيل 8336 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الكلي للإصابات في العراق إلى مليون و474ألفا و865 إصابة جديدة.

وأوضح التقرير انه تم تسجيل 7805حالة شفاء جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى مليون و340ألفا و383حالة.