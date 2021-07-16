شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا تسجل أسوأ حصيلة وفيات بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت إندونيسيا أكثر من 1200 وفاة جراء "كوفيد - 19" اليوم وهي أسوأ حصيلة وفيات في يوم واحد، بعد أكثر من أسبوعين من فرض الحكومة إغلاق جزئي .

وأفادت وزارة الصحة الأندونيسية في بيان، أن إجمالي الوفيات المرتبط بفيروس كورونا وصل إلى 71 ألفا و397 وفاة بتسجيل 1205 وفيات جديدة، مشيرة إلى أن عدد الإصابات المؤكدة ارتفع بواقع 54 ألفا على مدار الـ24 ساعة الماضية ليصل إلى أكثر من 78ر2 مليون .

وكانت إندونيسيا قد فرضت قيودا أكثر صرامة على التنقل في جزيرة جاوة الرئيسية وبالي في الثالث من يوليو عقب زيادة في الإصابات، وحثت الشعب على الالتزام بإرشادات الصحة التي أطلقتها الحكومة وارتداء الكمامات .