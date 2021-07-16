رئيس وزراء هولندا يعيد فرض العمل من المنزل بعد زيادة إصابات كورونا

15 يوليو , 2021

أبلغ رئيس الوزراء الهولندي ​مارك روته​ البرلمان، أن ​هولندا​ ستعيد فرض التوجيهات العمل من المنزل بسبب تزايد إصابات كوفيد-19 بعد أسبوعين فحسب من رفع القيود.

ويوم الجمعة الماضي، أعادت هولندا فرض القيود على الحانات و​المطاعم​ و​الملاهي الليلية​ لوقف موجة من ​الإصابات​ بين الشبان، وذلك بعد أسبوعين فقط من رفع معظم إجراءات العزل العام مع انخفاض ال​حالات​.

والتوصية بالعمل من المنزل ليست إجبارية، وتسري على من يستطيعون ذلك فقط.

وتم إلغاء معظم إجراءات العزل العام في 26 حزيران، بعدما أدى الإسراع في التطعيم ب​اللقاحات​ الواقية من كوفيد-19 إلى انخفاض لإصابات بشكل كبير.

وجرى استدعاء البرلمان من عطلته الصيفية من أجل مناقشة خاصة بشأن ارتفاع في الإصابات بلغ 6 أمثال، حيث ارتفع عدد حالات الإصابة اليوم الأربعاء لأكثر من 10 آلاف خلال 24 ساعة لأول مرة منذ ستة أشهر.