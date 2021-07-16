رئيس وزراء هولندا يعيد فرض العمل من المنزل بعد زيادة إصابات كورونا

15 يوليو , 2021
أبلغ رئيس الوزراء الهولندي مارك روته البرلمان، أن هولندا ستعيد فرض التوجيهات العمل من المنزل بسبب تزايد إصابات كوفيد-19 بعد أسبوعين فحسب من رفع القيود.
ويوم الجمعة الماضي، أعادت هولندا فرض القيود على الحانات والمطاعم والملاهي الليلية لوقف موجة من الإصابات بين الشبان، وذلك بعد أسبوعين فقط من رفع معظم إجراءات العزل العام مع انخفاض الحالات.
والتوصية بالعمل من المنزل ليست إجبارية، وتسري على من يستطيعون ذلك فقط.
وتم إلغاء معظم إجراءات العزل العام في 26 حزيران، بعدما أدى الإسراع في التطعيم باللقاحات الواقية من كوفيد-19 إلى انخفاض لإصابات بشكل كبير.
وجرى استدعاء البرلمان من عطلته الصيفية من أجل مناقشة خاصة بشأن ارتفاع في الإصابات بلغ 6 أمثال، حيث ارتفع عدد حالات الإصابة اليوم الأربعاء لأكثر من 10 آلاف خلال 24 ساعة لأول مرة منذ ستة أشهر.
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