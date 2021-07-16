بعد اعتذار الحريري... مؤتمر دولي في ذكرى انفجار مرفأ بيروت لمساعدة اللبنانيين

بعد يوم على اعتذار رئيس الوزراء اللبناني المكلّف سعد الحريري عن تشكيل حكومة جديدة، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن نيّة بلاده عقد مؤتمر دولي جديد حول لبنان الشهر المقبل في الذكرى الأولى لتفجير مرفأ بيروت، وذلك بهدف مساعدة اللبنانيين في خضم الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تواجه بلادهم، بحسب ما ذكرته وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الجمعة.

وقالت الوزارة في بيان إن ماكرون سينظم المؤتمر في الرابع من آب/أغسطس بالتعاون مع الأمم المتحدة "استجابة لحاجات اللبنانيين الذين يتدهور وضعهم كل يوم".

وأضافت أن فشل الحريري في تشكيل حكومة "يؤكد الجمود السياسي الذي فرضه القادة اللبنانيون منذ أشهر، حتى فيما يواجه لبنان أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة".

وأوضحت أن هناك "ضرورة ملحّة" في الوقت الحالي لإزالة هذه "العقبة المتعمدة وغير المقبولة" والسماح بتشكيل حكومة في لبنان والتعجيل في تعيين رئيس للوزراء.

وكان الرئيس الفرنسي استضاف في آب/أغسطس الماضي مؤتمرا أممياً عقب الانفجار المروّع الذي دمرّ مرفأ بيروت وأجزاء كبيرة من العاصمة، في الرابع من نفس الشهر، حشد خلاله نحو 250 مليون يورو من التعهدات.

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وعلى صعيد متّصل، ذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية اليوم الجمعة، أن إعلان رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري إعتذاره عن تشكيل حكومة جديدة تطور آخر مخيب للآمال للشعب اللبناني.

وأضاف البيان "من المهم تشكيل حكومة تكون ملتزمة وقادرة على تنفيذ الإصلاحات التي تمثل أولوية الآن. يجب أن تبدأ الحكومة أيضا في الإعداد للانتخابات البرلمانية عام 2022، التي يتعين أن يتم إجراؤها في الوقت المحدد بأسلوب حر ونزيه.

وتابع البيان "الطبقة السياسية في لبنان أهدرت الأشهر التسعة الماضية. فالاقتصاد اللبناني يشهد تراجعا ولا تقدم الحكومة الحالية خدمات أساسية بأسلوب موثوق منه. يجب على الزعماء في بيروت أن ينحوا خلافاتهم السياسية جانبا ويشكلوا حكومة تخدم الشعب اللبناني. وهو ما يحتاج إليه شعب لبنان بشدة".

كان الحريري قد قال في حديث إلى قناة "الجديد" التلفزيونية بعد اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة: "لقد تمنيت على الرئيس ميشال عون دراسة التشكيلة في 24 ساعة، ولم أفرض شروطي، وهم فهموها هكذا".

يذكر أنّه تم تكليف الحريري، في 22 تشرين أول/ أكتوبر الماضي، بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة حسان دياب ، التي قدمت استقالتها عقب انفجار مرفأ بيروت في آب/اغسطس الماضي ، ولكن تعثّر تأليفها على مدى أكثر من ثمانية أشهر.

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