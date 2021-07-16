بلجيكا.. ارتفاع عدد ضحيا الفيضانات

وأشار جامار إلى أنه "تم التعرف على ستة أشخاص فقط من بين الضحايا، منوها بأن الحصيلة لا تزال غير نهائية".

وأوضح إلى أن "فرق الحماية المدنية لا تزال تعمل من أجل إنقاذ المتضررين، فـ"هناك مئات الأشخاص عالقون في منازلهم من دون طعام أو شراب منذ أكثر من 36 ساعة".



ورغم انحسار الأمطار، لا تزال فرق الإنقاذ والحماية المدنية تعمل على فتح الطرق وتأمين سلامة المنشآت في جنوب البلاد بعد الفيضانات غير المسبوقة التي تعرضت لها البلاد خلال اليومين الماضيين.

من جهتها، أعادت المفوضية الأوروبية التأكيد على استعدادها لتقديم المزيد من المساعدات لبلجيكا في حال طلبت السلطات ذلك.

وفي ألمانيا المجاورة أودت الفيضانات بحياة أكثر من 100 شخص، وأعلنت وزارة الدفاع الألمانية حالة الكارثة العسكرية في المناطق المنكوبة.

