دولة اوروبية: مستوى انتشار سلالة 'دلتا' بلغ 70%

وقالت، بوبوفا إن "مستوى انتشار سلالة "دلتا" في روسيا بلغ في منتصف تموز نحو 70%، مع العلم أن شهر نيسان لم يشهد إلا حالات نادرة للإصابة بها. أما حزيران الماضي فبلغ مستوى انتشار "دلتا" فيه 41%.

واضافت "من أجل تخفيض تفاقم تحور فيروس كورونا من الضروري الالتزام بكل التدابير الوقائية الصحية"".



وأوضحت بوبوفا " أريد أن ألفت انتباهكم إلى نتائج تحليلنا الخاص بتداول سلالات مختلفة وإعلان منظمة الصحة العالمية عن قلقها من قدرة سلالة "دلتا" على الانتشار السريع".

وتابعت إن "السبيل الوحيد للحد من كثرة تحور الفيروس هو التطعيم بأكبر قدر ممكن والالتزام بالتدابير الوقائية الصحية".

يذكر أن نائب رئيس معهد الوبائيات لدى هيئة الرقابة الروسية ، ألكسندر غوريلوف، كان قد أعلن في وقت سابق أن "قدرة سلالة "دلتا" على نقل العدوى تزيد 3 أضعاف عن قدرة سلالات أخرى".

