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وزارة الخارجية تثمن بيانات ومواقف الدول بشأن فاجعة ذي قار

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بغداد - ياسين صفوان - ثمنت وزارة الخارجيَّة، اليوم الجمعة، بيانات ومواقف الدول بشأن فاجعة مستشفى الإمام الحسين (ع) في محافظة ذي قار.

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، إنها "تثمن بيانات ومواقف الدول الشقيقة والصديقة ووقوفهم إلى جانب حكومة وشعب العراق إثر الحريق الذي وقع مساء يوم الاثنين 2021/7/12، بمستشفى الإمام الحسين (ع) بمحافظة ذي قار، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات"، مُعربين عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم لحُكُومة وشعب العراق في هذا المُصاب الأليم".

 

وأضافت: "نُجددُ شكرنا وتقديرنا الكبيرين للموقف الدوليّ الداعم للشعب العراقي، كما نترحّمُ على أرواح الشهداء وندعو لهم بالمغفرة ولذويهم بالصبر والسلوان، وللجرحى بالشفاء العاجل".


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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