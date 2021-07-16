اخبار العالم

الكاظمي يعلن القبض على قتلة هشام الهاشمي

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر الكاظمي يعلن القبض على قتلة هشام الهاشمي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، القبض على قتلة الباحث هشام الهاشمي.

وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر، تابعتها الخليج 365، "وعدنا بالقبض على قتلة هشام الهاشمي وأوفينا الوعد، وقبل ذلك وضعنا فرق الموت وقتلة أحمد عبد الصمد أمام العدالة، وقبضت قواتنا على المئات من المجرمين المتورطين بدم الابرياء".

 

‏وأضاف، "من حق الجميع الانتقاد، لا نعمل للإعلانات الرخيصة ولا نزايد، بل نقوم بواجبنا ما استطعنا لخدمة شعبنا واحقاق الحق".

 

 


الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا