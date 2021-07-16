عام على اغتياله.. العراق يعتقل قتلة هاشم الهاشمي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، القبض على قتلة الخبير الاستراتيجي هشام الهاشمي.

وقال الكاظمي في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر": "وعدنا بالقبض على قتلة هشام الهاشمي وأوفينا الوعد، وقبل ذلك وضعنا فرق الموت وقتلة أحمد عبدالصمد أمام العدالة، وقبضت قواتنا على المئات من المجرمين المتورطين بدم الأبرياء".

وأضاف: "من حق الجميع الانتقاد، لا نعمل للإعلانات الرخيصة ولا نزايد، بل نقوم بواجبنا ما استطعنا لخدمة شعبنا وإحقاق الحق".

واغتال مسلحون مجهولون، الهاشمي، في يوليو/تموز من العام الماضي، أمام منزله في منطقة زيونة شرقي بغداد.

وأثارت حادثة الاغتيال ردود أفعال غاضبة في داخل البلاد وكذلك على المستويين الإقليمي والدولي، وطالبت تلك الجهات السلطات العراقية بالكشف عن الجهات المنفذة للهجوم.

هشام الهاشمي (47 عاماً)، خبير مختص بشؤون الجماعات المسلحة، وهو كاتب له دراسات استراتيجية عديدة.