علاقة بوتين الغرامية محجوبة عن الإنترنت في روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 16 يوليه 2021

حظرت روسيا موقعاً إعلامياً استقصائياً نشر تقريراً العام الماضي يشير إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين لديه ابنة من علاقة خارج إطار الزواج. وأعلن النائب العام أمس الخميس أن جهة النشر ومقرها الولايات المتحدة لموقع "برويكت ميديا" الإعلامي "منظمة غير مرغوب فيها"، وقال إن أنشطتها "تشكل تهديداً لأسس النظام الدستوري وأمن الاتحاد الروسي"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الجمعة. وهذا هو أول استخدام للقانون ضد أي منفذ إعلامي ويعني أن أي شخص مرتبط ببرويكت يمكن أن يواجه عقوبة بالسجن. وأعلنت وزارة العدل أيضاً أن رئيس تحرير الموقع رومان بادانين وكذلك العديد من الصحفيين الآخرين "عملاء أجانب". ولم يجب بادانين على طلب بالتعقيب. وقال موقع برويكت فيما بعد عبر تطبيق تليغرام إنه سوف يتم غلق جهة النشر التي مقرها الولايات المتحدة ولكن الصحفيين سوف يواصلون العمل الاستقصائي بوسائل أخرى، دون تقديم تفاصيل.

